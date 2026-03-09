Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäude mit Graffiti beschmiert

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende mehrere Gebäude auf dem Petersberggelände mit Graffiti beschmiert haben. Hierbei handelte es sich um diverse Graffiti in unterschiedlichen Größen, die an den Gebäudefassaden aufgebracht waren. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinwiese. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0059209

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell