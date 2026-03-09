Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen kam es an der Kreuzung der Freiherr-vom-Stein-Straße und Bochumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer eines Hyundai trotz roten Lichtzeichens den Kreuzungsbereich befahren. Ein auf der Freiherr-vom-Stein-Straße fahrender Pkw, der die Kreuzung bei grünem Lichtsignal durchfuhr, kollidierte mit dem Hyundai. Eine 40-jährige Fahrerin verletzte sich leicht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Kreuzungsbereich kam es in der Zeit zwischen 08.20 Uhr bis 10 Uhr zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell