Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handlich geschnitten und dann geklaut - Täter entwenden Baumstämme

Windehausen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, nahe der Ortslage Windehausen zu einem nicht ganz alltäglichen Vorfall, bei dem unbekannte Täter zwei Baumstämme aus einer Böschung entwendeten. Das herumliegende Gehölz einer Fichte und einer Kiefer wurde zunächst handlich zugeschnitten und anschließend abtransportiert. Insgesamt entwendeten die Unbekannten etwa 14 Meter Stammholz im Wert von mehreren hundert Euro.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0059382

