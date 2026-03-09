Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter machen sich auf Baustellengelände zu schaffen

Bad Langensalza (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, kam es am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 6.50 Uhr, zu einem Einbruch auf einem Baustellengelände in der Goethestraße. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände der Baustelle. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Tür eines Bürocontainers. Im Inneren angelangt, entwendeten die Einbrecher diverse Baumaschinen-Akkus, elektronisches Gerät sowie Zugangsschlüssel. Danach entfernten sich die Täter unerkannt. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Tel.: 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0059056

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell