Polizei Münster

POL-MS: 41-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Sonntagabend (01.03., 20:07 Uhr) ist es auf der Kreuzung der Hafenstraße/Von-Steuben-Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen, bei dem der 41-jährige Fußgänger schwer verletzt worden ist.

Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 65-jährige Pkw-Fahrer auf der Hafenstraße in Fahrtrichtung Albersloher Weg in den Kreuzungsbereich, als der Fußgänger die Hafenstraße in Richtung Von-Steuben-Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 41-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Zum Unfallzeitpunkt sollen sich mögliche Zeugen im Kreuzungsbereich befunden haben. Die Polizei bittet alle, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell