Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer ist am Sonntagabend (01.03., 18:50 Uhr) gegen die Tür eines Pkw gefahren und geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach Angaben des 22-jährigen Fahrers parkte er mit geöffneter Fahrertür an der Straße Lange Ossenbeck und saß in seinem Wagen, als sich der Radfahrer von hinten näherte, gegen Tür des Pkw prallte und stürzte. Bei der Kollision kam es zu Schäden an dem Auto. Der 22-jährige Münsteraner half dem Radfahrer auf. Anschließend flüchtete der Unbekannte in unbekannte Richtung.

Der Radfahrer soll circa 1,85 Meter groß und etwa 40 - 45 Jahre alt sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er eine viereckige Brille und war mit einem City Bike unterwegs.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer sowie möglichen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell