POL-MS: 40-Jähriger nach Angriff im Hauptbahnhof in Untersuchungshaft - Richterin erlässt Haftbefehl

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster.

Nachtrag zur Pressemitteilung "Zwei Männer im Hauptbahnhof mit zerbrochener Flasche verletzt - 40-Jähriger festgenommen - Mordkommission vorsorglich im Einsatz" (ots vom 01.03., 10.15 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6226150 )

Nach dem Angriff mit einer zerbrochenen Glasfalsche, bei dem ein 40-jähriger Tatverdächtiger zwei Männer im Alter von 34 und 55 Jahren schwer verletzt haben soll, folgte eine Richterin des Amtsgerichts Münster am Sonntag (01.03.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 40-jährigen Mann.

Der Tatverdächtige äußert sich im Rahmen der Vorführung nicht zu den Vorwürfen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

