Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Täter sprengen Geldautomat in Dülmen - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (02.03., 03:29 Uhr) einen freistehenden Geldautomaten in der Straße Auf dem Quellberg in Dülmen gesprengt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge waren zwei Täter beteiligt. Den Unbekannten gelang es, Geld in noch unbekannter Menge aus dem gesprengten Automaten zu erbeuten. Infolge der Sprengung wurde nicht nur der Geldautomat beschädigt, sondern auch ein Auto eines benachbarten Autohauses. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die unbekannten Täter sollen dunkel gekleidet gewesen und in einem dunklen Pkw in Fahrtrichtung der Autobahnauffahrt Dülmen-Nord der Autobahn 43 geflüchtet sein. Die Polizei Münster hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Hinweise können außerdem online über das Hinweisportal der Polizei NRW eingereicht werden: https://nrw.hinweisportal.de/. Über das Hinweisportal gibt es auch die Möglichkeit, Foto- und Videodateien an die Polizei zu übermitteln.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell