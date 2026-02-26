POL-HA: Klingelanlage an Mehrfamilienhaus entwendet
Hagen-Wehringhausen (ots)
Zwischen Dienstagabend (24.02.) und Mittwochvormittag (25.02.) wurde in der Mauerstraße in Wehringhausen eine Klingelanlage entwendet. Der 67-jährige Eigentümer des Mehrfamilienhauses stellte den Diebstahl am späten Vormittag fest. Hinweise auf mögliche Täter konnte der Mann nicht geben. Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder können Sie sachdienliche Hinweise geben? (arn)
