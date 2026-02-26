PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Klingelanlage an Mehrfamilienhaus entwendet

Hagen-Wehringhausen (ots)

Zwischen Dienstagabend (24.02.) und Mittwochvormittag (25.02.) wurde in der Mauerstraße in Wehringhausen eine Klingelanlage entwendet. Der 67-jährige Eigentümer des Mehrfamilienhauses stellte den Diebstahl am späten Vormittag fest. Hinweise auf mögliche Täter konnte der Mann nicht geben. Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder können Sie sachdienliche Hinweise geben? (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:15

    POL-HA: Frau wird von ihrem Lebensgefährten geschlagen und getreten

    Hagen-Mitte (ots) - Eine Frau verständigte in der Nacht auf Donnerstag (26.02.2026) die Polizei, nachdem sie von ihrem 51 Jahre alten Lebensgefährten geschlagen und getreten wurde. Zudem bedrohte er sie mit dem Tod. Die Auseinandersetzung trug sich um etwa 0.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt zu. Die alarmierten Polizeibeamten trafen das Paar vor Ort ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:18

    POL-HA: Hagenerin übersieht anderes Auto bei Fahrstreifenwechsel

    Hagen-Altenhagen (ots) - Auf der Eckeseyer Straße kam es am Mittwoch (25.02.) zu einem Autounfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Um 16.10 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Skoda in Richtung Graf-von-Galen-Ring. Sie befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen und wollte nach eigenen Angaben nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Neben der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren