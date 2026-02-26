POL-HA: Klingelanlage an Mehrfamilienhaus entwendet

Hagen-Altenhagen (ots) - Auf der Eckeseyer Straße kam es am Mittwoch (25.02.) zu einem Autounfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Um 16.10 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Skoda in Richtung Graf-von-Galen-Ring. Sie befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen und wollte nach eigenen Angaben nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Neben der ...

mehr