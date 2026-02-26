PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei Hagen und städtischem Ordnungsdienst - Mehrere Kinder ungesichert als Mitfahrer in Autos unterwegs

Hagen (ots)

Bei einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz in Altenhagen, Wehringhausen und am Hauptbahnhof überprüften Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes, gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsdienst und der Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (25.02.2026) eine Vielzahl an Personen und Fahrzeugen. Im Bereich der Bahnhofstraße trafen die Einsatzkräfte auf einen 28-jährigen Mann, der zuvor am Hauptbahnhof Marihuana gekauft hatte. Sie stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Bei Verkehrskontrollen am Graf-von-Galen-Ring wurden die Polizeibeamten auf mehrere Fahrzeuge aufmerksam, in denen Kinder entweder nicht ordnungsgemäß oder zum Teil ohne jegliche Sicherung mitfuhren. Die Beamten untersagten den Fahrzeugführern in diesen Fällen die Weiterfahrt und leiteten insgesamt sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte des städtischen Ordnungsdienstes Gewerbe- und Jugendschutzkontrollen durch und ahndeten mehrere Parkverstöße. Für die kommenden Wochen sind bereits ähnlich gelagerte Einsätze geplant. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:15

    POL-HA: Frau wird von ihrem Lebensgefährten geschlagen und getreten

    Hagen-Mitte (ots) - Eine Frau verständigte in der Nacht auf Donnerstag (26.02.2026) die Polizei, nachdem sie von ihrem 51 Jahre alten Lebensgefährten geschlagen und getreten wurde. Zudem bedrohte er sie mit dem Tod. Die Auseinandersetzung trug sich um etwa 0.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt zu. Die alarmierten Polizeibeamten trafen das Paar vor Ort ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:18

    POL-HA: Hagenerin übersieht anderes Auto bei Fahrstreifenwechsel

    Hagen-Altenhagen (ots) - Auf der Eckeseyer Straße kam es am Mittwoch (25.02.) zu einem Autounfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Um 16.10 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Skoda in Richtung Graf-von-Galen-Ring. Sie befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen und wollte nach eigenen Angaben nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Neben der ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:23

    POL-HA: Ladendieb schubst Detektiv und flüchtet

    Hagen-Vorhalle (ots) - In einem Supermarkt in der Ophauser Straße versuchte ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch (25.02.2026) um etwa 13.45 Uhr, mehrere Flaschen Wodka zu entwenden. Der Mann verstaute die Flaschen sowie weitere Ware in seinem Trolley. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet. Als er den Mann auf den Diebstahl ansprach, schubste er den Detektiv und versuchte, ihn mit dem Trolley zu schlagen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren