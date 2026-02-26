Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei Hagen und städtischem Ordnungsdienst - Mehrere Kinder ungesichert als Mitfahrer in Autos unterwegs

Hagen (ots)

Bei einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz in Altenhagen, Wehringhausen und am Hauptbahnhof überprüften Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes, gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsdienst und der Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (25.02.2026) eine Vielzahl an Personen und Fahrzeugen. Im Bereich der Bahnhofstraße trafen die Einsatzkräfte auf einen 28-jährigen Mann, der zuvor am Hauptbahnhof Marihuana gekauft hatte. Sie stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Bei Verkehrskontrollen am Graf-von-Galen-Ring wurden die Polizeibeamten auf mehrere Fahrzeuge aufmerksam, in denen Kinder entweder nicht ordnungsgemäß oder zum Teil ohne jegliche Sicherung mitfuhren. Die Beamten untersagten den Fahrzeugführern in diesen Fällen die Weiterfahrt und leiteten insgesamt sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte des städtischen Ordnungsdienstes Gewerbe- und Jugendschutzkontrollen durch und ahndeten mehrere Parkverstöße. Für die kommenden Wochen sind bereits ähnlich gelagerte Einsätze geplant. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell