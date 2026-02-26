Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird von ihrem Lebensgefährten geschlagen und getreten

Hagen-Mitte (ots)

Eine Frau verständigte in der Nacht auf Donnerstag (26.02.2026) die Polizei, nachdem sie von ihrem 51 Jahre alten Lebensgefährten geschlagen und getreten wurde. Zudem bedrohte er sie mit dem Tod. Die Auseinandersetzung trug sich um etwa 0.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt zu. Die alarmierten Polizeibeamten trafen das Paar vor Ort an und sprachen dem Mann ein 14-tägiges Rückkehrverbot aus. Falls er diesem nicht nachkommen wird, ist ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro fällig. Die Einsatzkräfte nahmen den 51-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten leiteten ein Verfahren gegen ihn ein.

Werden auch Sie Opfer von häuslicher Gewalt? Dann melden Sie die Vorfälle der Polizei oder wenden Sie sich an das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 oder das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800 123 9900. (rst)

