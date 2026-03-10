PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrgast versucht Busfahrer auszurauben - Polizei stellt Täter

Leinefelde (ots)

Am Montag kam es gegen 20.23 Uhr am Bahnhof in Leinefelde zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Zur Tatzeit forderte der Busfahrer einen Fahrgast auf den Bus zu verlassen, da dieser an der Endstation angekommen war. Hieraufhin entgegnete der Mann, dass er das Bargeld des Fahrers haben wollte und hielt einen unbekannten Gegenstand vor, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Unmittelbar danach trat der Täter die Flucht zu Fuß in die Innenstadt von Leinefelde an.

Durch den sofortigen Einsatz von Polizeikräften konnte der 20-jährige Mann in der Stadt aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Der Mann ist am Dienstag auf Weisung der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen, auf freien Fuß gesetzt worden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:03

    LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet - das Auto war gestohlen

    Allmenhausen (ots) - Reichlich Arbeiten hatten am Montagabend die Beamten der Thüringer Polizei sowie die Mitarbeiter Rettungswagen. Zunächst meldete ein Zeuge, dass auf der Bundesstraße 84, zwischen Billeben und Allmenhausen, ein Auto verunfallte. Das Auto kam aus noch ungeklärter Ursache gegen 18.45 Uhr von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Anschließend verließ der Fahrer die Unfallstelle und begab ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:42

    LPI-NDH: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

    Sondershausen (ots) - Am Montagnachmittag ereignete sich in Sondershausen ein Arbeitsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Mann einen Telekommunikationsmasten bestiegen, als der Mast aus derzeit ungeklärter Ursache mit dem Arbeiter umstürzte. Der Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Beamte der Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:38

    LPI-NDH: Papiertonne durch Unbekannte entzündet

    Nordhausen (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten in der vergangenen Nacht, gegen 0.30 Uhr, zu einem Brand auf dem Petersberggelände aus. Dort hatten unbekannte eine Papiertonne angezündet, welche hierbei erheblich beschädigt wurde. Die Flammen wurden durch die Kameraden der Feuerwehr abgelöscht. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude blieb unbeschädigt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren