Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrgast versucht Busfahrer auszurauben - Polizei stellt Täter

Leinefelde (ots)

Am Montag kam es gegen 20.23 Uhr am Bahnhof in Leinefelde zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Zur Tatzeit forderte der Busfahrer einen Fahrgast auf den Bus zu verlassen, da dieser an der Endstation angekommen war. Hieraufhin entgegnete der Mann, dass er das Bargeld des Fahrers haben wollte und hielt einen unbekannten Gegenstand vor, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Unmittelbar danach trat der Täter die Flucht zu Fuß in die Innenstadt von Leinefelde an.

Durch den sofortigen Einsatz von Polizeikräften konnte der 20-jährige Mann in der Stadt aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Der Mann ist am Dienstag auf Weisung der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen, auf freien Fuß gesetzt worden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell