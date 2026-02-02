PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

(JH) Am 02.02.2026 um 21:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung in die Kropsburgstraße nach Ludwigshafen-Mundenheim gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine stark verrauchte Wohnung im Erdgeschoss vor. Mit Hilfe eines Passanten konnten die Bewohner die Brandwohnung vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Bei der intensiven Personensuche der Feuerwehr wurden in der betroffenen Wohnung keine weiteren Personen aufgefunden. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte die weitere Ausbreitung auf angrenzende Gebäudeteile. Durch die starke Rauchentwicklung wurden weitere Räumlichkeiten verraucht. Nach Ablöschen der Brandstelle wurde der betroffene Raum vom Brandgut befreit und das Gebäude maschinell entraucht.

Die Bewohner der Wohnung wurden durch den anwesenden Rettungsdienst gesichtet. Ein Transport in eine Klinik war nicht erforderlich.

Die betroffene Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

