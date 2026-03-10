Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet - das Auto war gestohlen

Allmenhausen (ots)

Reichlich Arbeiten hatten am Montagabend die Beamten der Thüringer Polizei sowie die Mitarbeiter Rettungswagen. Zunächst meldete ein Zeuge, dass auf der Bundesstraße 84, zwischen Billeben und Allmenhausen, ein Auto verunfallte. Das Auto kam aus noch ungeklärter Ursache gegen 18.45 Uhr von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Anschließend verließ der Fahrer die Unfallstelle und begab sich fußläufig in Richtung der Ortschaft von Allmenhausen.

An der Unfallstelle stellten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser fest, dass es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um ein am 5. März entwendeten Pkw handelte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der flüchtige Fahrer verletzt war, wurde zur Suche nach dem Mann ein Polizeihubschrauber sowie ein Personensuchhund eingesetzt. Wenig später konnte der Mann mit leichten Verletzungen in der Ortslage von Allmenhausen festgestellt werden.

Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins erfolgten. An der Unfallstelle kam es bis zur Bergung des Fahrzeugs zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 22 Uhr wurde die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Gegenwärtig laufen die Ermittlungen zu den Gesamtumständen des Unfalls.

