Polizei Bielefeld

POL-BI: Autorennen auf dem Ostwestfalendamm

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27.02.2026, stoppte die Polizei drei hochmotorisierte Autos, nachdem diese ein Rennen im öffentlichen Straßenverkehr durchgeführt hatten.

Am Donnerstag, gegen 23:10 Uhr, befuhren Polizisten in einem zivilen Einsatzfahrzeug die Eckendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Dabei erblickten sie einen Mercedes AMG GT 63 SE Performance und einen Porsche Taycan Turbo, die zunächst parallel auf der zweispurigen Straße fuhren. Dann wechselten sie auffällig oft die Fahrstreifen, um andere Fahrzeuge zu überholen.

Im Tunnel des Ostwestfalendamms schlossen die zwei Autos auf einen Audi R8 Spyder auf, mit dem die Fahrer mittels Lichthupe zu kommunizieren schienen. Anschließen ließen die drei Fahrer die Motoren laut aufheulen. Als sie aus dem Tunnel fuhren und eine stationäre Blitzeranlage passiert hatten, beschleunigten alle drei Fahrzeuge maximal.

Vor einem weiteren Blitzer schlossen die Beamten zum Audi auf. Auf die Anhaltezeichen der Polizisten reagierte der Fahrer, ein 18-jähriger Bielefelder, und wurde anschließend im Bereich der Abfahrt Quelle kontrolliert.

Der Mercedes und der Porsche flüchteten zunächst vor der Kontrolle mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Doch bereits nach kurzer Zeit kehrten der 18-jährige Mercedes-Fahrer und der 19-jährige Porsche-Fahrer, beide aus Bielefeld, zur Kontrollstelle zurück.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Anfangsverdacht eines verbotenen Kfz-Rennens bejaht. Es kam zu keiner Gefährdung unbeteiligter Dritter.

