PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dringend Zeugen gesucht - Schwerverletzter Fußgänger bei Unfallflucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Nach einem Unfall am Mittwoch, 25.02.2026, mit einem schwerverletzten Fußgänger, sucht die Polizei einen PKW-Fahrer sowie Zeugen.

Die Polizei sucht Personen, die zwischen 10:30 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Brackweder Straße, nahe der Bretonische Straße, Beobachtungen gemacht haben. Im Bereich der Ein- und Ausfahrt wurde ein 73-jährigen Fußgänger von einem PKW touchiert, der anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Passanten riefen für den gestürzten und schwerverletzten Senior einen Rettungswagen, der ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus fuhr.

Der PKW-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:23

    POL-BI: Nachtrag: Skateranlage verunreinigt - geklärt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung zu der Verunreinigung an der Skateranlage am Kesselbrink meldete sich der Verursacher bei der Stadt Bielefeld, die anschließend die Strafanzeige zurücknahm. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6222134 Es sind keine Zeugenhinweise mehr erforderlich. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:00

    POL-BI: Polizisten vereiteln Flucht eines Ladendiebs

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnertag, 24.02.2026, fassten Polizisten einen flüchtenden Ladendieb, als dieser versuchte über einen Zaun zu klettern. Ein Mitarbeiter eines Discount-Marktes an der Heeper Straße machte gegen 14:40 Uhr eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung auf sich aufmerksam. Er signalisierte den Beamten, dass ein Ladendieb gerade zu Fuß in Richtung Ravensberger Park geflüchtet sei. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren