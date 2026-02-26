Polizei Bielefeld

POL-BI: Dringend Zeugen gesucht - Schwerverletzter Fußgänger bei Unfallflucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Nach einem Unfall am Mittwoch, 25.02.2026, mit einem schwerverletzten Fußgänger, sucht die Polizei einen PKW-Fahrer sowie Zeugen.

Die Polizei sucht Personen, die zwischen 10:30 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Brackweder Straße, nahe der Bretonische Straße, Beobachtungen gemacht haben. Im Bereich der Ein- und Ausfahrt wurde ein 73-jährigen Fußgänger von einem PKW touchiert, der anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Passanten riefen für den gestürzten und schwerverletzten Senior einen Rettungswagen, der ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus fuhr.

Der PKW-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell