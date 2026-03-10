PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel aus Baumaschine geklaut - Sachschaden verursacht

Rockstedt (ots)

Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, machten sich unbekannte Täter an einem Bagger bei einer Baustelle zwischen Rockstedt und Bellstedt im Kyffhäuserkreis zu schaffen. Die Unbekannten brachen zunächst gewaltsam das Führerhaus der Baumaschine auf und zerschnitten aus noch ungeklärten Gründen Kabel und Schläuche. Im weiteren Verlauf entnahmen die Täter etwa 120 Liter Diesel aus dem Tank. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0060025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:05

    LPI-NDH: Einbrecher in Getränkemarkt - Flucht durch die Schaufensterscheibe

    Sondershausen (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag drangen derzeit unbekannte Täter vermutlich über das Dach eines Getränkemarktes im Steingraben in das Gebäudeinnere ein. Gegen 03.10 Uhr traf ein Lieferant an dem Markt ein. Vermutlich wurden die Täter in dem Getränkemarkt bei der Tatausübung gestört und traten unvermittelt die Flucht an. Auf dieser ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:04

    LPI-NDH: Fahrgast versucht Busfahrer auszurauben - Polizei stellt Täter

    Leinefelde (ots) - Am Montag kam es gegen 20.23 Uhr am Bahnhof in Leinefelde zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Zur Tatzeit forderte der Busfahrer einen Fahrgast auf den Bus zu verlassen, da dieser an der Endstation angekommen war. Hieraufhin entgegnete der Mann, dass er das Bargeld des Fahrers haben wollte und hielt einen unbekannten Gegenstand vor, um der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:03

    LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet - das Auto war gestohlen

    Allmenhausen (ots) - Reichlich Arbeiten hatten am Montagabend die Beamten der Thüringer Polizei sowie die Mitarbeiter Rettungswagen. Zunächst meldete ein Zeuge, dass auf der Bundesstraße 84, zwischen Billeben und Allmenhausen, ein Auto verunfallte. Das Auto kam aus noch ungeklärter Ursache gegen 18.45 Uhr von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Anschließend verließ der Fahrer die Unfallstelle und begab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren