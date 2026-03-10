Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel aus Baumaschine geklaut - Sachschaden verursacht

Rockstedt (ots)

Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, machten sich unbekannte Täter an einem Bagger bei einer Baustelle zwischen Rockstedt und Bellstedt im Kyffhäuserkreis zu schaffen. Die Unbekannten brachen zunächst gewaltsam das Führerhaus der Baumaschine auf und zerschnitten aus noch ungeklärten Gründen Kabel und Schläuche. Im weiteren Verlauf entnahmen die Täter etwa 120 Liter Diesel aus dem Tank. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0060025

