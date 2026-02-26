Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt
Recklinghausen (ots)
Im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel hat die Polizei am Mittwoch verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. In erster Linie standen die Beamtinnen und Beamten in der Nähe von Schulen (bzw. auf Schulwegen). Dabei wurden einige Verstöße festgestellt. Auf der Kirchstraße in Ickern wurde zum Beispiel ein Fahrer erwischt, der mit seinem Kleintransporter auf dem Gehweg unterwegs war. Im Bereich Ahornstraße und Beckumer Straße haben mehrere Fahrerinnen und Fahrer die "Schrittgeschwindigkeit" überschritten. Im Bereich Bahnhofstraße/Pallasstraße wurde innerhalb kurzer Zeit neun Mal am Stopp-Schild nicht angehalten. Die Kontrollen sollen mit dafür sorgen, dass Unfälle vermieden werden und sie sollen sensibilisieren.
