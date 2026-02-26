PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Recklinghausen (ots)

Im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel hat die Polizei am Mittwoch verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. In erster Linie standen die Beamtinnen und Beamten in der Nähe von Schulen (bzw. auf Schulwegen). Dabei wurden einige Verstöße festgestellt. Auf der Kirchstraße in Ickern wurde zum Beispiel ein Fahrer erwischt, der mit seinem Kleintransporter auf dem Gehweg unterwegs war. Im Bereich Ahornstraße und Beckumer Straße haben mehrere Fahrerinnen und Fahrer die "Schrittgeschwindigkeit" überschritten. Im Bereich Bahnhofstraße/Pallasstraße wurde innerhalb kurzer Zeit neun Mal am Stopp-Schild nicht angehalten. Die Kontrollen sollen mit dafür sorgen, dass Unfälle vermieden werden und sie sollen sensibilisieren.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

