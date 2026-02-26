PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit mehreren Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Kaiserstraße zu einem Unfall - ein Autofahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 15:00 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Recklinghausen unterwegs - laut mehreren Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit. Aus nicht abschließend geklärter Ursache fuhr er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 63-jährigen Hertenerin. Durch den Zusammenstoß wurde ihr Auto auf ein weiteres Auto geschoben, das am Straßenrand stand. Auch das andere Auto kollidierte mit einem weiteren geparkten Fahrzeug. Der Autofahrer stieg nach dem Unfall aus und flüchtete. Der Polizei liegen Hinweise auf seine Identität vor. Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Polizei stellte sein Auto sicher. In dem Auto saß ein 24-jähriger Beifahrer aus Herten. Er war bei Eintreffen der Polizei noch vor Ort. Er wurde schwer verletzt. Die 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Das Fahrzeug der Hertenerin musste abgeschleppt werden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

