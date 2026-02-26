PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tödlicher Motorradunfall auf Hullerner Damm

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Hullerner Damm ist am späten Mittwochnachmittag ein 34-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Hertener gegen 17.15 Uhr in Richtung Stausee unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der 34-Jährige war so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfall wurde von speziell geschulten Kolleginnen und Kollegen (VU-Team) aufgenommen. Während dieser Zeit war auch die Straße beidseitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

