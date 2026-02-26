Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend gingen gegen 20 Uhr mehrere Anrufe, mit dem Hinweis auf eine Schlägerei an der Branderheide, bei der Polizei ein. Die Polizei war schnell mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Die Lage konnte umgehend beruhigt und der Sachverhalt geklärt werden.

Nach einem vorangegangenen Streit in einer anderen Stadt, kam es letztlich zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in Herten. Angetroffen wurden etwa 20-30 Personen. Inwieweit diese auch an der Schlägerei beteiligt waren, kann noch nicht gesagt werden und ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Letztlich sollen auch Holzlatten sowie Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Es handelt sich um einen Streit unter Bekannten.

Bei der Auseinandersetzung wurden fünf Personen, im Alter von 20 bis 41 Jahren, leicht verletzt. Die vier Männer und eine Frau kommen aus Marl, Gelsenkirchen und Recke. Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort, versorgten die Verletzen und transportierten drei von ihnen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, welches sie im Nachgang aber wieder verließen.

Bei der Schlägerei wurden z.T. auch die Fahrzeuge der Beteiligten beschädigt. Eine Schadenshöhe kann derzeit jedoch nicht angegeben werden.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen.

