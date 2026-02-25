Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Erster Einsatz der Mobilen Wache in der Innenstadt - weiterer Baustein für mehr Sicherheit

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen setzt die Mobile Wache in Herten ein, um die direkte Ansprechbarkeit vor Ort weiter zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Die Mobile Wache wird am kommenden Freitag (27.02.2026) in der Hertener Innenstadt eingesetzt.

Ziel der Mobilen Wache ist es, noch mehr Präsenz in der Innenstadt zu zeigen und eine feste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, an dem unmittelbarer und unkomplizierter Kontakt zur Polizei möglich ist. Dadurch sollen nicht nur Straftaten frühzeitig erkannt, falls nötig Anzeigen erstattet und Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen werden, sondern es können auch angeregte Gespräche geführt und Fragen gestellt werden.

Die Mobile Wache ergänzt die bestehenden Maßnahmen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes (BSD) sowie die regelmäßigen gemeinsamen Streifengänge von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (BSD/Herten).

Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen erklärt: "Mit dem Einsatz der Mobilen Wache gehen wir einen weiteren Schritt und bauen unsere Präsenzmaßnahmen gezielt aus. Damit setzen wir ein klares Zeichen, dass Polizei und Stadt gemeinsam Verantwortung für ein sicheres Herten übernehmen. Das Sicherheitsempfinden und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Herten liegen mir sehr am Herzen. Durch den Einsatz der Mobilen Wache wollen wir die Sicherheit für die Menschen sichtbarer machen und das Vertrauen in die Polizei stärken. Hinweise aus der Bevölkerung helfen uns, Maßnahmen zeitnah anzupassen."

"Der enge, abgestimmte Austausch zwischen Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst hat sich bewährt. So können Anliegen der Bevölkerung schnell aufgenommen und situativ bearbeitet werden", sagt der Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Herten, Thorsten Padberg.

Einsatzzeiten: Freitag, 27.02.2026, 10:00 - 12:00 Uhr, Freitag, 20.03.2026, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell