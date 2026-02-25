PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Erster Einsatz der Mobilen Wache in der Innenstadt - weiterer Baustein für mehr Sicherheit

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen setzt die Mobile Wache in Herten ein, um die direkte Ansprechbarkeit vor Ort weiter zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Die Mobile Wache wird am kommenden Freitag (27.02.2026) in der Hertener Innenstadt eingesetzt.

Ziel der Mobilen Wache ist es, noch mehr Präsenz in der Innenstadt zu zeigen und eine feste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, an dem unmittelbarer und unkomplizierter Kontakt zur Polizei möglich ist. Dadurch sollen nicht nur Straftaten frühzeitig erkannt, falls nötig Anzeigen erstattet und Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen werden, sondern es können auch angeregte Gespräche geführt und Fragen gestellt werden.

Die Mobile Wache ergänzt die bestehenden Maßnahmen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes (BSD) sowie die regelmäßigen gemeinsamen Streifengänge von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (BSD/Herten).

Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen erklärt: "Mit dem Einsatz der Mobilen Wache gehen wir einen weiteren Schritt und bauen unsere Präsenzmaßnahmen gezielt aus. Damit setzen wir ein klares Zeichen, dass Polizei und Stadt gemeinsam Verantwortung für ein sicheres Herten übernehmen. Das Sicherheitsempfinden und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Herten liegen mir sehr am Herzen. Durch den Einsatz der Mobilen Wache wollen wir die Sicherheit für die Menschen sichtbarer machen und das Vertrauen in die Polizei stärken. Hinweise aus der Bevölkerung helfen uns, Maßnahmen zeitnah anzupassen."

"Der enge, abgestimmte Austausch zwischen Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst hat sich bewährt. So können Anliegen der Bevölkerung schnell aufgenommen und situativ bearbeitet werden", sagt der Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Herten, Thorsten Padberg.

Einsatzzeiten: Freitag, 27.02.2026, 10:00 - 12:00 Uhr, Freitag, 20.03.2026, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 14:22

    POL-RE: Gladbeck: Senior durchschaut Betrugsmasche

    Recklinghausen (ots) - Am Dienstagvormittag (ca. 11:20 Uhr) klingelten zwei unbekannte Männer bei einem Senior an der Straße "Frochtwinkel". Unter dem Vorwand Wasserleitungen prüfen zu müssen, verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Schnell fiel dem Senior auf, dass einer der beiden Männer in seinem Schlafzimmer Schränke öffnete. Als er die Unbekannten konfrontierte, ergriffen sie vermutlich ohne Diebesgut die ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:36

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Hinweise zu Wohnungseinbrüchen erbeten

    Recklinghausen (ots) - Haltern am See Gestern Vormittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Seestraße ein. Zwischen 07:45 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein Küchenfenster aufgehebelt, um in das Haus zu kommen. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas mitgenommen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Die Tatverdächtigen verließen das ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL-RE: Bottrop: Unfall auf Kreuzung

    Recklinghausen (ots) - Am späten Montagabend kam es auf der Kreuzung Hans-Sachs-Straße/Eichenstraße zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Gegen 22:45 Uhr fuhr eine 51-Jährige aus Recklinghausen auf der Hans-Sachs-Straße. Als sie nach links auf die Eichenstraße abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto. In dem Fahrzeug saß ein 77-Jähriger aus Bottrop. Beide Beteiligten wurden schwer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren