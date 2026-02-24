Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall auf Kreuzung

Recklinghausen (ots)

Am späten Montagabend kam es auf der Kreuzung Hans-Sachs-Straße/Eichenstraße zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Gegen 22:45 Uhr fuhr eine 51-Jährige aus Recklinghausen auf der Hans-Sachs-Straße. Als sie nach links auf die Eichenstraße abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto. In dem Fahrzeug saß ein 77-Jähriger aus Bottrop. Beide Beteiligten wurden schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Im Auto des Seniors saßen noch zwei Beifahrerinnen. Sie wurden leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

