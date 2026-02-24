PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Betrugsmasche gesucht

Recklinghausen (ots)

Montagnachmittag gab sich ein unbekannter Mann als Handwerker aus und erbeutete so Schmuck bei einer Seniorin.

Gegen 14:50 Uhr klingelte der Mann an der Tür der Seniorin. Er meinte, einen Auftrag zum Ablesen der Heizungen zu haben. In der Wohnung an der Gutenbergstraße betrat er zügig mehrere Räume, drängte sich teils an der Seniorin vorbei, um zuerst in den Raum zu gelangen. Erst als der Mann gegangen war, stellte die Seniorin das Fehlen ihres Schmucks aus dem Schlafzimmer fest.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich, 25-30 Jahre alt, 180 cm, Glatze, normale Statur

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 erbeten.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

