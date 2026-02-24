Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Betrugsmasche gesucht

Recklinghausen (ots)

Montagnachmittag gab sich ein unbekannter Mann als Handwerker aus und erbeutete so Schmuck bei einer Seniorin.

Gegen 14:50 Uhr klingelte der Mann an der Tür der Seniorin. Er meinte, einen Auftrag zum Ablesen der Heizungen zu haben. In der Wohnung an der Gutenbergstraße betrat er zügig mehrere Räume, drängte sich teils an der Seniorin vorbei, um zuerst in den Raum zu gelangen. Erst als der Mann gegangen war, stellte die Seniorin das Fehlen ihres Schmucks aus dem Schlafzimmer fest.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich, 25-30 Jahre alt, 180 cm, Glatze, normale Statur

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell