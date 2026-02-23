PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannte rauben Handy von 18-Jährigem

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagmittag im Bereich der Unterführung Am Sägewerk/Buersche Straße unterwegs waren und möglicherweise helfen können, einen Überfall auf einen 18-Jährigen aufzuklären. Der junge Mann aus Gladbeck war gegen 13.15 Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs. Im Bereich der Unterführung wurde er von zwei anderen jungen Männern/Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Die beiden Unbekannten verlangten das Handy des 18-Jährigen, das er dann auch übergab. Anschließend rannte er weg und ließ die Polizei verständigen. Die beiden Täter flüchteten - mit der Beute (Handy der Marke Xiaomi) in Richtung Innenstadt. Sie wurden wie folgt beschrieben: 1) zwischen 17 und 19 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,90m groß, vermummt mit einem schwarzen Tuch, blaue Jeans, blaue Jacke, schwarze Buchtasche, hatte das Messer dabei (vermutlich Springmesser), sprach deutsch mit Akzent. 2) ebenfalls zwischen 17 und 19 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,90m groß, schwarze Weste, schwarze Jogginghose, blauer Pullover, mit schwarzem Tuch vermummt, sprach ebenfalls deutsch mit Akzent. Der 18-Jährige blieb körperlich unverletzt, stand nach der Tat aber unter Schock, weshalb auch ein Rettungswagen gerufen wurde.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:20

    POL-RE: Gladbeck: Unfall an Zebrastreifen

    Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall auf der Marienstraße wurden eine 63-jährige Gladbeckerin und ein 68-jähriger Gladbecker schwer verletzt. Ein 34-jähriger Autofahrer, der ebenfalls aus Gladbeck kommt, fuhr am Freitagabend gegen 19:30 Uhr mit seinem Auto in Richtung Innenstadt. Auf der Höhe eines Zebrastreifens kollidierte er mit den beiden Fußgängern, die dort die Straße überquerten. Aufgrund des ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:02

    POL-RE: Bottrop: Kind bei Unfall verletzt - Autofahrer gesucht

    Recklinghausen (ots) - Am Sonntagabend kam es auf der Kreuzung Essener Straße/ Am Südring-Center zwischen einem Auto und einem Jungen aus Bottrop zu einer Kollision. Nach bisherigen Informationen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 19:15 Uhr auf der Straße "Am Südring-Center" und bog dann nach links auf die Essener Straße ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 11-Jähriger die Essener Straße an einer ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 15:02

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub auf eine Tankstelle in Habinghorst sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können. Zwei bislang unbekannte Männer betraten am Freitagabend (21:45 Uhr) die Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Kasseneinnahmen von dem 20-jährigen Angestellten aus Castrop-Rauxel. Ein Täter entnahm dann das Bargeld aus der geöffneten Kasse und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren