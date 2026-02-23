Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannte rauben Handy von 18-Jährigem

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagmittag im Bereich der Unterführung Am Sägewerk/Buersche Straße unterwegs waren und möglicherweise helfen können, einen Überfall auf einen 18-Jährigen aufzuklären. Der junge Mann aus Gladbeck war gegen 13.15 Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs. Im Bereich der Unterführung wurde er von zwei anderen jungen Männern/Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Die beiden Unbekannten verlangten das Handy des 18-Jährigen, das er dann auch übergab. Anschließend rannte er weg und ließ die Polizei verständigen. Die beiden Täter flüchteten - mit der Beute (Handy der Marke Xiaomi) in Richtung Innenstadt. Sie wurden wie folgt beschrieben: 1) zwischen 17 und 19 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,90m groß, vermummt mit einem schwarzen Tuch, blaue Jeans, blaue Jacke, schwarze Buchtasche, hatte das Messer dabei (vermutlich Springmesser), sprach deutsch mit Akzent. 2) ebenfalls zwischen 17 und 19 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,90m groß, schwarze Weste, schwarze Jogginghose, blauer Pullover, mit schwarzem Tuch vermummt, sprach ebenfalls deutsch mit Akzent. Der 18-Jährige blieb körperlich unverletzt, stand nach der Tat aber unter Schock, weshalb auch ein Rettungswagen gerufen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell