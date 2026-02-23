Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kind bei Unfall verletzt - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Kreuzung Essener Straße/ Am Südring-Center zwischen einem Auto und einem Jungen aus Bottrop zu einer Kollision. Nach bisherigen Informationen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 19:15 Uhr auf der Straße "Am Südring-Center" und bog dann nach links auf die Essener Straße ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 11-Jähriger die Essener Straße an einer grünen Ampel. Es kam zu einem Zusammenstoß und der Junge stürzte. Gemeinsam mit einem Zeugen suchten die Unfallbeteiligten die Wohnanschrift des 11-Jährigen auf. Der Unfallverursacher übergab den leicht verletzten Jungen an seine Mutter, fuhr dann aber ohne seine Personalien zu hinterlassen davon. Personenbeschreibung des Mannes:

- ca. 30-35 Jahre alt - schwarzes, kurzes Haar - Kinnbart - ca. 1,60 Meter - 1,70 Meter groß

Er war nach Zeugenangaben mit einem weißen Kleinwagen mit Bottroper Kennzeichen unterwegs. Ein Rettungswagen fuhr das Kind in ein Krankenhaus. Zeugen oder auch der Autofahrer selbst, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell