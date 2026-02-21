Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend (20.02.) kam es gegen 20.45 Uhr an einem Parkhaus an der Wilhelmstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Gladbeck. Dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, da zunächst mehrere Beteiligte gemeldet worden waren, die auch im Nahbereich angetroffen werden konnten.

Letztlich blieb es bei den zwei festgestellten Kontrahenten (34, 21), die bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell