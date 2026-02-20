PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Oer-Erkenschwick/Selm: Acht Objekte durchsucht - Kokain und Bargeld sichergestellt - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen durch das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte des Polizeipräsidiums Recklinghausen wurden am Mittwoch (18.02.2026) insgesamt acht Objekte in Datteln, Oer-Erkenschwick und Selm durchsucht. Die Ermittlungen sind durch einen Hinweis im vergangenen Jahr angelaufen. In dem umfangreichen Verfahren geht es um den Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. An den Durchsuchungen waren auch Kräfte aus dem PP Bochum beteiligt. Das Amtsgericht Bochum hatte die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse erlassen.

Das Verfahren richtet sich gegen fünf Männer im Alter zwischen 36 Jahren und 53 Jahren und eine 25-jährige Frau aus den Städten Datteln, Oer-Erkenschwick und Selm. Als Hauptverdächtiger konnte ein 42-Jähriger aus Datteln identifiziert werden. Fünf der sechs Tatverdächtigen konnten bei den Durchsuchungen angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Hauptverdächtigen fanden die Ermittler mehr als ein Kilogramm Kokain, einen sechsstelligen Bargeldbetrag sowie Beweismittel, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen. Die Ermittler stellten die Beweismittel sicher.

Der Hauptverdächtige wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die übrigen Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bochum nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Bei einigen von ihnen konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

