POL-RE: Haltern am See/ Dorsten: Polizei hofft nach Einbrüchen auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Haltern am See: Am Dienstagmorgen schlug ein Anwohner der Hauptstraße einen Einbrecher in die Flucht. Gegen 07:00 Uhr befand sich der Anwohner in seinem Schlafzimmer im Obergeschoss des Hauses, als er von verdächtigen Geräuschen geweckt wurde. Plötzlich öffnete ein bislang unbekannter Mann mit einer Taschenlampe in der Hand seine Schlafzimmertür. Der Anwohner schrie den Einbrecher an, woraufhin der Einbrecher die Treppe herunterrannte und durch ein offenes Fenster flüchtete. Der Anwohner versuchte dem Unbekannten zu folgen, verletzte sich jedoch leicht und verlor den Einbrecher aus den Augen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Täter zuvor vermutlich ein Fenster aufgehebelt hatte, um so in das Wohnhaus zu gelangen. Er hatte bereits Diebesgut in eine Tasche gepackt, die er bei der Flucht zurückließ. Der Unbekannte flüchtete vermutlich in Richtung Kirche. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,90 Meter groß - mittleres Alter - schlank und sportlich - blonde Haare - helle Kleidung - heller Rucksack

Dorsten:

Nach einem Einbruch an der Weberstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter gelangten über ein Gartentor auf das Grundstück eines Reihenmittelhauses. Anschließend hebelten sie eine Schiebetür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchwühlten sowohl das Erd- als auch das Obergeschoss. Ob sie etwas mitnahmen, ist noch unklar.

Der Einbruch passierte in am Dienstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:50 Uhr.

Hinweise werden von der 0800 2361 111 entgegengenommen.

