Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Handy verrät Tatverdächtigen nach Unfallflucht
Recklinghausen (ots)
Ein E-Scooterfahrer flüchtete nach einem Unfall, ein Handy brachte die Polizei auf seine Spur - der E-Scooter wurde sichergestellt.
Am Montagabend (ca. 19 Uhr) kollidierte ein 22-jähriger Recklinghäuser auf einem E-Scooter mit einem geparkten Auto an der Maybachstraße. der Mann stürzte und flüchtete nach dem Unfall auf dem E-Scooter. Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Sie sahen auch, dass der Fahrer sein Handy verloren hatte und übergaben es der Polizei. Der 22-Jährige wiederum rief mit einem anderen Handy seine eigene Telefonnummer an. So konnte die Polizei zeitnah den flüchtigen Unfallfahrer ermitteln.
An seiner Wohnanschrift traf die Polizei auf den 22-Jährigen. Er war leicht verletzt. Der junge Mann konnte nicht schlüssig nachweisen, wem der E-Scooter gehört. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Bei dem Unfall entstand etwa 650 Euro Sachschaden.
