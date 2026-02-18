PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Handy verrät Tatverdächtigen nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Ein E-Scooterfahrer flüchtete nach einem Unfall, ein Handy brachte die Polizei auf seine Spur - der E-Scooter wurde sichergestellt.

Am Montagabend (ca. 19 Uhr) kollidierte ein 22-jähriger Recklinghäuser auf einem E-Scooter mit einem geparkten Auto an der Maybachstraße. der Mann stürzte und flüchtete nach dem Unfall auf dem E-Scooter. Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Sie sahen auch, dass der Fahrer sein Handy verloren hatte und übergaben es der Polizei. Der 22-Jährige wiederum rief mit einem anderen Handy seine eigene Telefonnummer an. So konnte die Polizei zeitnah den flüchtigen Unfallfahrer ermitteln.

An seiner Wohnanschrift traf die Polizei auf den 22-Jährigen. Er war leicht verletzt. Der junge Mann konnte nicht schlüssig nachweisen, wem der E-Scooter gehört. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei dem Unfall entstand etwa 650 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

