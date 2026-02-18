PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Diebstahl ermittelt - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Seit gestern (Dienstag) suchte die Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der im Verdacht steht, Werkzeugkästen und einen E-Scooter aus einem Gartenhäuschen an der Liebrechtstraße entwendet zu haben.

Durch Zeugenhinweise konnte der Tatverdächtige identifiziert werden, die Fahndung hat sich somit erledigt.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

