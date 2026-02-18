Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Diebstahl ermittelt - Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)
Seit gestern (Dienstag) suchte die Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der im Verdacht steht, Werkzeugkästen und einen E-Scooter aus einem Gartenhäuschen an der Liebrechtstraße entwendet zu haben.
Durch Zeugenhinweise konnte der Tatverdächtige identifiziert werden, die Fahndung hat sich somit erledigt.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell