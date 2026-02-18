Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger hebt unberechtigt Bargeld ab- Fahndung mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Am 05.11.2025 ist es an einem Geldautomaten an der Goethestraße zu einer unberechtigten Geldabhebung gekommen. Der Tatverdächtige wird mittels Fotos gesucht.
Die Bilder finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/195229
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
