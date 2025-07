Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer kollidiert unter Alkoholeinfluss mit Auto und leistet anschließend Widerstand (25.07.2025)

Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots)

Am Freitagabend hat ein Radfahrer in der Waldstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 19.15 Uhr fuhr der 45-jährige Mann auf einem Parkplatz in der Waldstraße, erschreckte sich infolge Unachtsamkeit und alkoholischer Beeinflussung an einem geparkten Ford Kuga und bremste stark. Hierdurch kam er zu Fall, streifte hierbei mit seinem Fahrrad den Ford und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest beim Radfahrer ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Polizeibeamten nahmen den Mann mit auf die Dienststelle, um dort eine ärztliche Blutentnahme zu veranlassen. Hierbei leistete der 45-Jährige heftigen Widerstand, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. Zusätzlich beleidigte er die Polizisten fortlaufend während der Maßnahmen.

Ihn erwarten nun nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell