Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schockanruf bei Seniorin - Täter erbeuten hohe Bargeldsumme

Gestern, 19.02.2026, kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer Seniorin aus Marl.

Die Seniorin erhielt gegen 10:45 Uhr einen Anruf einer ausländischen Nummer auf ihrem Festnetztelefon an der Pommernstraße. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und berichtete, dass eine Angehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden sei, bei dem angeblich ein Kind tödlich verletzt worden sei. Für die Angehörige benötige man eine Kaution, das Geld würde in ein paar Stunden persönlich abgeholt werden.

Telefonisch kündigte man der Seniorin an, dass ein Mann bei ihr vorbeikommen würde. Gegen 14:30 Uhr klingelte es an ihrer Tür. Die Seniorin wurde angewiesen nicht mit dem Unbekannten zu sprechen, sondern nur das Bargeld aushändigen.

Nachdem die Geldübergabe erfolgt war, rief die Seniorin ihre Enkelin an, die den Betrug erkannte. In ihrem Beisein erfolgte später ein erneuter Anruf einer ausländischen Nummer. Hier sei es zu einer weiteren Forderung von Bargeld für eine ärztliche Behandlung der angeblich verunfallten Angehörigen gekommen. Die Enkelin beendete das Gespräch.

Es entstand ein Vermögensschaden in fünfstelliger Höhe. Personenbeschreibung des Abholers: ca. 180-185 cm, kräftige Statur, rasiertes Gesicht, schwarze Schuhe, schwarze Kapuzenjacke, schwarzer Rucksack

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 erbeten.

Infos zum Thema Betrug und wie Sie sich und Ihre Angehörigen schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

