POL-RE: Bottrop: Suche nach vermisster Frau beendet

Recklinghausen (ots)

Seit Dienstag suchte die Polizei nach einer Frau, die aus einem Bottroper Krankenhaus als vermisst gemeldet worden war. Die Frau konnte jetzt einem anderen Krankenhaus angetroffen werden. Die Fahndung hat sich somit erledigt.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichen Fotos zu löschen.

