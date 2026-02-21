Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle in Habinghorst sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können.

Zwei bislang unbekannte Männer betraten am Freitagabend (21:45 Uhr) die Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Kasseneinnahmen von dem 20-jährigen Angestellten aus Castrop-Rauxel. Ein Täter entnahm dann das Bargeld aus der geöffneten Kasse und steckte es in eine Tüte. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung eines Waldgebiets, gegenüber der Tankstelle.

Der Mitarbeiter informierte umgehend die Polizei. Die Kolleginnen und Kollegen konnte die Flüchtigen jedoch im Umkreis nicht mehr antreffen. Verletzt wurde der Angestellte bei der Tatausführung nicht.

Personenbeschreibungen:

Beide Täter waren schlank und vermummt und trugen dunkle Kleidung und weiße Einweghandschuhe.

1.Täter:

-ca. 180-185cm groß -helle Augen -schwarze Wellensteyn Jacke; trug die Kapuze der Jacke auf dem Kopf -graue Sportschuhe -sprach akzentfreies Deutsch

2.Täter:

-ca. 170cm groß -trug eine Kapuze auf dem Kopf -graue Hose

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell