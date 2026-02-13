Polizei Bielefeld

POL-BI: Kinderwagen bei Diebstahl eingesetzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Eine Diebin versuchte am Donnertag, 12.02.2026, mit Hilfe ihres Kinderwagens in einem Einkaufscenter Ware zu entwenden.

Eine 25-jährige Bielefelderin nahm gegen 12:55 Uhr in einem Schuhgeschäft an der Bahnhofstraße Kinderstiefel aus dem Regal. Sie steckte diese in eine Papiertüte eines anderen Marktes und legte sie in ihren Kinderwagen. Anschließend verließ sie mit dem Kinderwagen das Geschäft, ohne die Stiefel zu bezahlen. Als am Ausgang der Alarm der Diebstahlssicherung auslöste, sprachen die Mitarbeiter des Schuhgeschäftes sie an.

Den Polizisten gegenüber gab die 25-Jährige an, das Geschäft nur zum Telefonieren verlassen zu haben. Die Stiefel habe sie im Anschluss bezahlen wollen. Jedoch hatte sie gar kein Geld, aber drei in einem Textil-Discounter gestohlene Kleidungsstücke, dabei. Strafverfahren wurden eingeleitet.

