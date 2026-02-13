Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer wurde von Diebesbande bestohlen?

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Polizisten überführten am Donnerstag, 12.02.2026, ein Trio, das im Verdacht steht, mithilfe eines Störsenders Autos auf einem Parkplatz an der Detmolder Straße geöffnet und Wertgenstände gestohlen zu haben. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gegen 15:20 Uhr verdächtige Personen auf dem Supermarktparkplatz an der Detmolder Straße, Höhe Elpke.

Laut seiner Schilderung stiegen zunächst drei Männer aus einem schwarzen Mazda aus und öffneten mit einer Art Fernbedienung drei geparkte Pkw. Augenscheinlich durchsuchten sie die Fahrzeuge und entwendeten auch etwas daraus.

Anschließend gingen sie zum Mazda zurück und fuhren vom Parkplatz.

Der Zeuge konnte der Polizei über den Notruf Fahrzeugtyp und ein polnisches Kennzeichen mitteilen. Dank dieser Informationen verlief eine sofort eingeleitete Fahndung erfolgreich und die Polizisten stoppte das Trio auf der Gütersloher Straße.

Bei der Durchsuchung des Mazdas stießen die Beamten auf elektronische Geräte, unter anderem vier Powerbanks. Auch ein Diensthund kam beim Aufspüren der Elektrogeräte zum Einsatz.

Von den mutmaßlichen Powerbanks entpuppte sich mindestens eine als Störsender. Das Gerät beeinflusste unter anderem die Funktion von Funkfernbedienungen. Mithilfe des Störers konnte somit das Abschließen von Fahrzeugen mit dem Autoschlüssel unterbunden werden.

Bei den anderen elektronischen Geräten, darunter auch drei Smartphones, könnte es sich um Diebesgut handeln.

Die Beamten stellten die Geräte sicher und nahmen die drei 46-, 47- und 49-jährigen Männer aus Georgien mit auf die Wache. Dort durchliefen sie eine erkennungsdienstliche Behandlung und wurden anschließend entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls ein.

Die Ermittlungen zu einem sichergestellten Fitnessstudioarmband führten die Beamten zu einem 41-jährigen Mann aus Laatzen, der seinen Wagen vom 07.02.2026 bis 12.02.2026 in einem Flughafenparkhaus in Hannover abgestellt hatte.

Welche Fahrzeuge das Trio auf dem Bielefelder Parkplatz öffneten ist noch unklar. Daher suchen Ermittler nun mögliche Opfer der Diebstähle. Sie gehen davon aus, dass das Trio im Zeitraum von etwa 14:00 Uhr bis 15:20 Uhr auf dem Parkplatz aktiv war.

Mögliche Geschädigte und weitere Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell