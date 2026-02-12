PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Ausnüchterungsschlaf auf der Autobahn

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Mittwochabend, 11.02.2026, stellte ein Autofahrer seinen Golf am Ende des Beschleunigungsstreifens ab und schlief am Steuer ein. Der Führerschein des Betrunkenen wurde sichergestellt.

Gegen 23:40 Uhr meldete ein Zeuge einen verdächtigen Golf der langsam und in Schlangenlinien auf der A2 in Richtung Hannover fuhr. Der couragierte Mann schaltete sein Warnblinklicht ein und blieb hinter dem Golf, um andere Fahrzeuge zu warnen. Zudem informierte er die Polizei und teilte im Verlauf mit, dass der Golf am Rande der Autobahn angehalten habe.

Der unverschlossene und unbeschädigte Golf stand am Ende des Beschleunigungsspur der Anschlussstelle Oelde und der Fahrer, ein 67-jähriger Mann aus Werl, saß schlafend hinter dem Lenkrad. Von ihm ging ein deutlicher Alkoholgeruch aus. Zudem befand sich eine halbleere Bierkiste im Fahrzeug.

Die alarmierten Polizisten schalteten beim Eintreffen zusätzlich ihr Blaulicht, ihr Warnblinklicht und eine LED-Matrix ein. Aufgrund der akuten Gefahr eines Unfalls holten die Beamten den betrunkenen Mann aus dem Auto und brachten ihn in Sicherheit.

Der nun aufgewachte 67-Jährige leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizisten, sodass er zur Eigensicherung gefesselt werden musste. Einen Atemalkoholtest und einen Drogentest konnte und wollte er nicht durchführen. Für eine Blutprobenentnahme brachten die Beamten den Werler sodann in ein Krankenhaus. Dort leistete er erneut Widerstand gegen die Maßnahmen. Anschließend wurde er zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Der Führerschein des 67-Jährigen wurde sichergestellt. Ihm wurde das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Der Golf wurde an einem sicheren Ort abgestellt und verschlossen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

