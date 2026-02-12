POL-BI: Auto-App meldet Unfallflucht
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Theesen - Am Dienstagmorgen, 03.02.2026, erhielt ein Bielefelder über eine App den Hinweis auf einen Unfall. Sein geparktes Auto fotografierte den flüchtigen Unfallverursacher.
Ein 32-jähriger Bielefelder hatte sein Auto am Straßenrand der Johanne-Kötter-Straße geparkt. Gegen 06:15 Uhr erhielt er über die Fahrzeug-App eine Kollisionsmitteilung zu seinem geparkten Auto. Die Autokameras zeichneten den Anstoß des ausparkenden Autos automatisch auf. Der Bielefelder erkannte auf den Fotos das Auto und das Kennzeichen des flüchtigen Fahrers und erstattete eine Anzeige wegen Unfallflucht bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.
Am Auto des Bielefelders entstand ein Schaden von rund 4500 Euro.
