Polizei Bielefeld

POL-BI: Unterschlagung am Geldautomaten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Großdornberg- Am Dienstag, 23.12.2025, nahm eine unbekannte Täterin aus einem Geldautomaten das Geld einer Bielefelderin an sich.

Eine 54-jährige Bielefelderin erstattete am Montag,09.02.2026, bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Unterschlagung.

Sie hatte am 23.12.2025 gegen 07:05 Uhr in einem Bankterminal an der Wertherstraße, nahe dem Köpenicker Weg, an einem Geldautomaten gestanden. Hinter ihr hatte eine Frau gewartet. Nachdem die Bielefelderin den Auftrag zur Geldabhebung gegeben hatte, verließ sie in Gedanken versunken die Filiale, ohne dass zuvor von ihrem Konto abgehobene Geld aus dem Ausgabeschacht genommen zu haben. Als sie nach fünf Minuten zurückkam, befand sich das Geld nicht mehr dort. Die Bank teilte ihr auf ihre Anfrage mit, dass das Geld nicht wieder eingezogen worden war.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Personen, die im Ausgabeschacht eines Geldautomaten vergessenes Geld an sich nehmen, begehen eine Unterschlagung! Dies ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat die oft durch Videoüberwachung verfolgt werden kann. Geben Sie Geld, das Sie finden, bei der Polizei ab!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell