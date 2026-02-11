PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unterschlagung am Geldautomaten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Großdornberg- Am Dienstag, 23.12.2025, nahm eine unbekannte Täterin aus einem Geldautomaten das Geld einer Bielefelderin an sich.

Eine 54-jährige Bielefelderin erstattete am Montag,09.02.2026, bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Unterschlagung.

Sie hatte am 23.12.2025 gegen 07:05 Uhr in einem Bankterminal an der Wertherstraße, nahe dem Köpenicker Weg, an einem Geldautomaten gestanden. Hinter ihr hatte eine Frau gewartet. Nachdem die Bielefelderin den Auftrag zur Geldabhebung gegeben hatte, verließ sie in Gedanken versunken die Filiale, ohne dass zuvor von ihrem Konto abgehobene Geld aus dem Ausgabeschacht genommen zu haben. Als sie nach fünf Minuten zurückkam, befand sich das Geld nicht mehr dort. Die Bank teilte ihr auf ihre Anfrage mit, dass das Geld nicht wieder eingezogen worden war.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Personen, die im Ausgabeschacht eines Geldautomaten vergessenes Geld an sich nehmen, begehen eine Unterschlagung! Dies ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat die oft durch Videoüberwachung verfolgt werden kann. Geben Sie Geld, das Sie finden, bei der Polizei ab!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 10:24

    POL-BI: Betrüger scheitern mit gefälschtem Rezept

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Eine unbekannte Frau versuchte am Montag, 09.02.2026, ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke einzulösen, doch die Mitarbeiterin erkannte den Betrugsversuch. Bereits am Freitag, 06.02.2.206, 16:00 Uhr, meldete sich ein Mann telefonisch bei der Apotheke an der Straße Auf dem Langen Kampe und bestellte ein teures Medikament. Das Rezept würde er bei der Abholung vorzeigen. Erst ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 15:15

    POL-BI: Dieb bestiehlt gutgläubigen Senior

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Unter einem Vorwand gelangte ein unbekannter Täter am Mittwoch, 21.01.2026, in die Wohnung eines Bielefelders. Der Täter entwendete Schmuck und eine Kamera. Nach dem aktuellen Kenntnisstand klingelte der Dieb gegen 13:45 Uhr am Haus am Meyer-zu-Eissen-Weg. Er teilte mit, dass er auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für seine Tochter sei. Daher sei er interessiert ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:10

    POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 07. Kalenderwoche

    Bielefeld (ots) - SR/Bielefeld - Die Polizei Bielefeld informiert regelmäßig wöchentlich über Wohnungseinbrüche. Für die Polizei Bielefeld hat der Kampf gegen Einbrecher höchste Priorität. Als ein weiteres Instrument für mehr Transparenz und Sensibilität veröffentlicht die Polizei wöchentlich ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren