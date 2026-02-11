PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei falsche 50iger

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter flog am Samstag, 07.02.2026, bei dem Versuch auf, zwei falsche Geldscheine zu tauschen.

Gegen 18:15 Uhr betrat ein 18-jähriger Rietberger einen Kiosk an der Herbert-Hinnendahl-Straße und bat darum, zwei 50 Euro-Scheine in einen 100 Euro-Schein zu wechseln. Der Kioskbetreiber erkannte die Fälschungen und sprach den Rietberger darauf an. Als dieser aus dem Laden flüchtete, holte der Kioskbetreiber ihn ein und geleitete ihn zurück ins Geschäft.

Gegenüber den Polizisten behauptete der Täter, einen Umschlag mit den Scheinen auf der Wiese zwischen der Herbert-Hinnendahl-Straße und der Herforder Straße gefunden zu haben. Da er "große Scheine" bevorzuge, habe er die zwei Scheine in einen 100 Euro Schein umtauschen wollen.

Das Falschgeld wurde sichergestellt und gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld

