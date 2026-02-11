PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeugdiebe schlagen erneut zu

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 10.02.2026, entwendeten Diebe aus zwei unverschlossenen Firmenfahrzeugen Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Firmenwagen in der Joseph-Haydn-Straße entwendeten Diebe zwischen 07:30 Uhr und 08:40 Uhr zwei Kabeltrommeln, ein Radio und ein Lasergerät.

Zudem stahl ein Dieb gegen 14:55 Uhr eine Tauchsäge aus einem VW Transporter, der in der Lippische Straße geparkt stand. Der Dieb hatte offenbar einen kurzen Augenblick abgepasst, bei dem der Mitarbeiter in das Haus einer Kundin gegangen war.

Der Mitarbeiter beschrieb eine verdächtige Person, die rund 160 cm groß gewesen sein soll und eine graue Jacke trug. Diese soll sich im Nahbereich des Transporters befunden haben, als er in das Haus ging.

Die Polizei erinnert: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch wenn Sie nur einen Augenblick weggehen. Diebe nutzen auch sehr kleine Zeitfenster für ihre Taten aus.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Diebstählen oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

