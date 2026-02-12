Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenfahrt fällt durch Handynutzung auf

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwoch, 11.02.2026, flüchtete ein 29-jähriger Bielefelder mit seinem Ford Fiesta vergeblich vor einer Polizeikontrolle. Nach seiner Kontrolle schrieben die Polizisten gegen ihn gleich mehrere Strafanzeigen.

Gegen 16:10 Uhr bemerkten Polizisten auf der Westerfeldstraße, in Richtung Talbrückenstraße, dass ein 29-jähriger Bielefelder während der Autofahrt sein Handy verbotenerweise nutzte und gaben ihm Signale für eine Kontrolle. Der Bielefelder reagierte darauf zunächst nicht, wendete dann aber plötzlich in Höhe des Obersees und flüchtete über die Westerfeldstraße in Richtung Engersche Straße.

Bei seinem Fluchtversuch über die Engersche Straße in Richtung Am Pfarracker fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholte andere Autos, trotz entgegenkommender Fahrzeuge. Diese wichen dem Fiesta aus, um eine Kollision zu vermeiden. Schließlich flüchtete er über die Beckhausstraße zu einem Parkplatz an der Hermann-Schäffer-Straße.

Auf dem Parkplatz stießen die Beamten auf den bereits verlassenen Fiesta. Aufmerksame Zeugen wiesen den Polizisten die Fluchtrichtung der zwei Insassen, sodass sie noch im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden konnten. Bei der Durchsuchung des Fahrers stießen die Beamten auf Drogen und stellten diese sicher. Der Drogen-Vortest bei dem 29-jährigen Fahrer verlief positiv. Auf der Polizeiwache Nord wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen zeigten zudem, dass dem Bielefelder vor fast drei Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Polizisten untersagten ihm ausdrücklich das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Anfangsverdacht eines verbotenen Kfz-Rennens bejaht. Das Fahrzeug wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Der 29-Jährige muss sich nun für seine Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss, für das Kfz-Rennen und für das Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

