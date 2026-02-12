PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Friseurmuseum

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sieker - Ein bisher unbekannter Täter brach zwischen Samstag, 07.02.2026, und Mittwoch, 11.02.2026, in ein kleines Museum an der Detmolder Straße ein und nahm einen Rasierapparat an sich.

Im Zeitraum von Samstag, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:00 Uhr, schlug der Einbrecher eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes ein. Dann durchsuchte er das Museum gegenüber der Einmündung zur Graudenzer Straße.

Von den zahlreichen Ausstellungsstücken der Friseurgeschichte nahm er sich lediglich einen Rasierapparat und flüchtet mit seiner Beute. Die Verpackung mit den Aufsätzen ließ der Täter im Museum zurück.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

