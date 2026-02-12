POL-BI: Einbruch in Friseurmuseum
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Sieker - Ein bisher unbekannter Täter brach zwischen Samstag, 07.02.2026, und Mittwoch, 11.02.2026, in ein kleines Museum an der Detmolder Straße ein und nahm einen Rasierapparat an sich.
Im Zeitraum von Samstag, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:00 Uhr, schlug der Einbrecher eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes ein. Dann durchsuchte er das Museum gegenüber der Einmündung zur Graudenzer Straße.
Von den zahlreichen Ausstellungsstücken der Friseurgeschichte nahm er sich lediglich einen Rasierapparat und flüchtet mit seiner Beute. Die Verpackung mit den Aufsätzen ließ der Täter im Museum zurück.
Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell