Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufmerksamer Zeuge fotografiert Unfallflüchtigen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Baumheide- Dank eines Zeugen liegt der Polizei ein Foto eines Unfallflüchtigen vor, der am Donnerstag, 12.02.2026, einen Sachschaden verursachte.

Der Fahrer eines Citroen Jumpers bog gegen 16:00 Uhr von einem Parkplatz am Banater Weg, nahe dem Schelpmilser Weg, nach rechts in Richtung Donauschwabenstraße ab. Dabei stieß er gegen einen rechts am Fahrbahnrand geparkten VW und beschädigte diesen. Ein Zeuge sah, dass der Fahrer des Citroen ausstieg und sich den Schaden ansah. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Zeuge hatte bereits ein Foto des Unfallfahrzeugs und dessen Kennzeichen gefertigt und konnte dies der Polizei übermitteln.

Bleiben Sie als Beteiligter eines Verkehrsunfalls an der Unfallstelle und informieren Sie die Polizei. Entfernen Sie sich jedoch einfach von der Unfallstelle ist dies eine Straftat und kann mit Führerscheinentzug, mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Zudem können Regressforderungen Ihrer Versicherung im Raume stehen.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

