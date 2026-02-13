Polizei Bielefeld

POL-BI: Cybertrading-Betrug: Fake-Anlagetipps von Politikern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt: Betrüger agieren mit professionell gestalteten Webseiten mit angeblicher Werbung bekannter Persönlichkeiten für Investitionen!

Ein Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Anlagebetrug. Er hatte im Januar 2026 im Internet einen Bericht gesehen, in dem ein bekannter deutscher Politiker für ein Anlageprodukt warb. Daraufhin investierte der Bielefelder mit knapp 250 Euro. Anschließend hatte der Bielefelder Kontakt mit seiner Bank und bemerkt, dass er auf eine gefakte Seite hereingefallen war.

Die Betrüger agieren in diesen Fällen mit professionell gefakten Seiten oder Artikeln, in denen prominente Personen des öffentlichen Lebens - zum Beispiel Politiker, Musiker, Moderatoren - Anlageprodukte bewerben. Es wird behauptet, dass diese Personen bereits erfolgreich in dieser Anlage investiert haben und diese Anlage-Möglichkeiten empfehlen.

Oft werden Telefonnummern angezeigt, die die Opfer anrufen. Die Gesprächspartner und Betrüger bieten den Anrufern dann diverse Investitionsmöglichkeiten an und versuchen dabei, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Anschließend fordern die Täter, Geld auf von ihnen benannte Konten einzuzahlen. Meist fällt der Betrug erst nach weiteren Einzahlungen und dem vortäuschen von hohen Gewinnen bei dem Auszahlungswunsch des Opfers auf.

Die Polizei erinnert: Überprüfen Sie gründlich, wo Sie ihr Geld investieren. Kontrollieren Sie sorgfältig die Quellen, in denen bekannte Persönlichkeiten mit Anlage-Empfehlungen zitiert werden und informieren Sie sich im Internet über Warnungen oder Beschwerden zu der beworbenen Anlageform. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bietet auf ihrer Website Informationen zu unseriösen Anbietern.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell