Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Unfall an Zebrastreifen
Recklinghausen (ots)
Bei einem Unfall auf der Marienstraße wurden eine 63-jährige Gladbeckerin und ein 68-jähriger Gladbecker schwer verletzt.
Ein 34-jähriger Autofahrer, der ebenfalls aus Gladbeck kommt, fuhr am Freitagabend gegen 19:30 Uhr mit seinem Auto in Richtung Innenstadt. Auf der Höhe eines Zebrastreifens kollidierte er mit den beiden Fußgängern, die dort die Straße überquerten. Aufgrund des Zusammenstoßes prallte eine Person gegen ein weiteres Auto, das auf der anderen Seite des Zebrastreifen zum Stehen gekommen war. Rettungswagen brachten die Gladbecker in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3300 Euro.
