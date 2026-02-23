Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Falsche Handwerker gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein mutmaßlich "falscher Wasserwerker" erbeutete am Freitagnachmittag Schmuck.

Gegen 15:00 Uhr klingelte der unbekannte Mann an der Tür einer Seniorin an der Greifswalder Straße. Unter dem Vorwand, Arbeiten an der Wasserleitung durchführen zu müssen, ließ die Seniorin ihn in die Wohnung. Der Unbekannte schickte die Frau ins Bad, um dort mehrfach den Wasserhahn zu betätigen. Als sie nach ein paar Minuten misstrauisch wurde, war der Mann bereits verschwunden. Offensichtlich hatte er das Schlafzimmer und Esszimmer durchsucht und ihren Schmuck mitgenommen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 175cm groß - kurze, schwarze Haare - dunkel bekleidet

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

