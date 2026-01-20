POL-HL: OH-Kabelhorst / Präventionsveranstaltung zum Einbruchschutz und Betrug im Internet in Kabelhorst

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Kabelhorst
Lübeck (ots)

Am Samstag (31.01.2026) informieren die Polizeidirektion Lübeck und die Sicherheitsberater für Senioren in Kabelhorst zu den Themen Einbruchschutz und Betrug und Gefahren im Internet. Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr im Gemeinschaftshaus in Kabelhorst, der Eintritt ist kostenlos.

Der Seniorenausschuss Kabelhorst lädt alle Interessierten am Samstag, 31.01.2026, um 18.30 Uhr, ins Gemeinschaftshaus, Grünbek 23, 23738 Kabelhorst, herzlich zu einer Informationsveranstaltung rund um das Thema Sicherheit im Alltag ein. Im ersten Teil der Veranstaltung informiert Polizeihauptkommissarin Heike Schmidt - Präventionsbeamtin und Einbruchschutzberaterin der Polizeidirektion Lübeck - über das Thema Einbruchschutz. Wann und wo wird eingebrochen? Was sollte man über die mechanische Sicherung von Fenstern und Türen wissen? Helfen Alarmanlagen? Wie kann ich mich vor Einbrüchen schützen?

Anschließend spricht der Sicherheitsberater für Senioren, Gernot Schneider, über Betrug und Gefahren im Internet. Viele Menschen nutzen täglich den Computer. Sei es um die Verbindung zu Familie, Freunden und Bekannten aufrecht zu halten oder sogar unsere Bankgeschäfte von daheim zu erledigen.

Gleichzeitig nutzen Betrüger diese Möglichkeiten gezielt aus. Der Referent stellt gängige Betrugsmaschen vor und gibt praxisnahe Tipps für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet, um sich vor finanziellen Schäden zu schützen. Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren, steht jedoch allen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

